Мария Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Аврамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чистяков Мирон Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Симеон Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чистяков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич

Смерть
Неизвестно

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