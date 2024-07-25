Мария Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Симеон Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Чистяков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Алимпиевич
Смерть
Неизвестно