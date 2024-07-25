Чистяков Мирон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чистяков Иван Алимпиевич
Мать: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чистяков Дмитрий Миронович
Мать ребёнка: Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Чистякова) Параскева Мироновна
Мать ребёнка: Чистякова (Круглова) Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно