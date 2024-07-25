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Чистяков Мирон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чистяков Иван Алимпиевич

Мать: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чистяков Дмитрий Миронович

Мать ребёнка: Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Чистякова) Параскева Мироновна

Мать ребёнка: Чистякова (Круглова) Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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