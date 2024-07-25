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Чистяков Иван Алимпиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Чистяков Алимпий Михайлович

Мать: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чистяков Мирон Иванович

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Симеон Иванович

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чистяков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Мария Аврамовна

Смерть
Неизвестно

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