Чистяков Иван Алимпиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1877
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Симеон Иванович
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Чистяков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Мария Аврамовна
Смерть
Неизвестно