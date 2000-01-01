Шайдуров и Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1820
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1820
Отец: Шайдуров Илья Андреевич
Мать: Шайдурова Ирина Ефимовна
Бракосочетание
До 14.09.1854
Рождение ребёнка
14.09.1854
Дочь: Шайдурова Надежда Андрониковна
Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1855
Дочь: Шайдурова Афанасия Андрониковна
Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно