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Шайдуров и Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1820

Отец: Шайдуров Илья Андреевич

Мать: Шайдурова Ирина Ефимовна

Бракосочетание
До 14.09.1854

Жена: Шайдурова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
14.09.1854

Дочь: Шайдурова Надежда Андрониковна

Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
04.11.1855

Дочь: Шайдурова Афанасия Андрониковна

Мать ребёнка: Шайдурова Евдокия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
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