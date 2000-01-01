Шайдуров Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1797
Отец: Шайдуров Андрей Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1817
Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
29.05.1819
Дочь: Шайдурова Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
09.10.1820
Сын: Шайдуров и Ильич
Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
21.08.1823
Дочь: Шайдурова Васса Ильинична
Мать ребёнка: Шайдурова Ирина Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно