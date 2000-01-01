Шайдурова (Смольникова) Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Смольникова) Ирина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1817

Сын: Шайдуров Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1819

Дочь: Шайдурова Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич

Рождение ребёнка
09.10.1820

Сын: Шайдуров и Ильич

Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.1823

Дочь: Шайдурова Васса Ильинична

Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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