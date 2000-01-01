Шайдурова (Смольникова) Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1817
Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1819
Дочь: Шайдурова Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич
Рождение ребёнка
09.10.1820
Сын: Шайдуров и Ильич
Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1823
Дочь: Шайдурова Васса Ильинична
Отец ребёнка: Шайдуров Илья Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно