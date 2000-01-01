Шайдурова (Шайдурова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Шайдурова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1854

Дочь: Шайдурова Надежда Андрониковна

Отец ребёнка: Шайдуров и Ильич

Бракосочетание
До 14.09.1854

Муж: Шайдуров и Ильич

Рождение ребёнка
04.11.1855

Дочь: Шайдурова Афанасия Андрониковна

Отец ребёнка: Шайдуров и Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
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