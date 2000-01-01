Шайдурова (Шайдурова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1854
Дочь: Шайдурова Надежда Андрониковна
Отец ребёнка: Шайдуров и Ильич
Бракосочетание
До 14.09.1854
Муж: Шайдуров и Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1855
Дочь: Шайдурова Афанасия Андрониковна
Отец ребёнка: Шайдуров и Ильич
Работа или профессия
Неизвестно