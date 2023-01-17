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Дьяченко Матвей Васильевич

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Место рождения

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Дьяченко Василий Андреевич

Мать: Дьяченко Елена

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дьяченко Нестор матвеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дьяченко Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дьяченко Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дьяченко Евлампий Матвеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дьяченко Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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