Дьяченко Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Дьяченко Василий Андреевич
Мать: Дьяченко Елена
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дьяченко Нестор матвеевич
Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дьяченко Матвей Матвеевич
Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дьяченко Евлампий Матвеевич
Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Дьяченко Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно