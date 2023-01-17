Дьяченко Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дьяченко Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Дьяченко Елена
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дьяченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Дьяченко Елена
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Дьяченко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяченко Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Дьяченко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяченко Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Дьяченко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяченко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяченко Агафья
Смерть
1856