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Дьяченко Василий Андреевич

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Место рождения

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дьяченко Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Дьяченко Елена

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дьяченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Дьяченко Елена

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дьяченко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дьяченко Елена

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяченко Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Дьяченко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяченко Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Дьяченко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Агафья

Смерть
1856
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