Дьяченко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Дьяченко Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дьяченко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дьяченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяченко Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяченко Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Василий Андреевич

Смерть
1824
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