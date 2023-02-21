Дьяченко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дьяченко Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дьяченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяченко Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяченко Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824