Дьяченко Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дьяченко Нестор матвеевич
Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дьяченко Матвей Матвеевич
Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дьяченко Евлампий Матвеевич
Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно