Дьяченко Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Дьяченко Нестор матвеевич

Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дьяченко Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дьяченко Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дьяченко Евлампий Матвеевич

Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дьяченко Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Дьяченко Матвей Васильевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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