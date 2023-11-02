Зеленова Ксения Калинтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленова Ксения Калинтьевна

Зеленова Ксения Калинтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1890

Сын: Зеленов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфеева Мария Степановна

Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Петр Степанович

Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Иван Степанович

Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Матвей Степанович

Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Василий Степанович

Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close