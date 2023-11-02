Зеленова Ксения Калинтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1890
Сын: Зеленов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфеева Мария Степановна
Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Матвей Степанович
Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Василий Степанович
Отец ребёнка: Зеленов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно