Зеленов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1890
Сын: Зеленов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Зеленова Ксения Калинтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфеева Мария Степановна
Мать ребёнка: Зеленова Ксения Калинтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленова Ксения Калинтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленова Ксения Калинтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Матвей Степанович
Мать ребёнка: Зеленова Ксения Калинтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Василий Степанович
Мать ребёнка: Зеленова Ксения Калинтьевна
Смерть
Неизвестно