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Зеленов Андрей Степанович

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Место рождения

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.07.1890

Дата смерти

05.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1890

Отец: Зеленов Степан Иванович

Мать: Зеленова Ксения Калинтьевна

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.06.1922

Жена: Зеленова Мария Петровна

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зеленова Ида Андреевна

Мать ребёнка: Зеленова Мария Петровна

Плотинка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.08.1929

Сын: Зеленов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Зеленова Мария Петровна

Плотинка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1933

Сын: Зеленов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Зеленова Мария Петровна

Красный Оселок, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.05.1965
Красный Оселок, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
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