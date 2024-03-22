Зеленов Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения14.07.1890
Дата смерти05.05.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1890
Бракосочетание
08.06.1922
Жена: Зеленова Мария Петровна
Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зеленова Ида Андреевна
Мать ребёнка: Зеленова Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1929
Сын: Зеленов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Зеленова Мария Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1933
Мать ребёнка: Зеленова Мария Петровна
Смерть
05.05.1965