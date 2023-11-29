Алфеева (Зеленова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфеева (Зеленова) Мария Степановна

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Место рождения

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленов Степан Иванович

Мать: Зеленова Ксения Калинтьевна

Нестиары, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфеева Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Алфеев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфеева Нина Константиновна

Отец ребёнка: Алфеев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алфеев Владимир Константинович

Отец ребёнка: Алфеев Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алфеев Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Малов Иван Неизвестно

Лалакино, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Иван Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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