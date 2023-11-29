Алфеева (Зеленова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфеева Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Алфеев Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфеева Нина Константиновна
Отец ребёнка: Алфеев Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алфеев Владимир Константинович
Отец ребёнка: Алфеев Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малов Иван Неизвестно
Лалакино, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно