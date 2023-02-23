Гинко Федосья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинко Федосья Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

1870 г.р.
1879 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Гинко Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Беларусь
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гинко Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинко Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Гинко Матвей Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гинко Матвей Львович

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