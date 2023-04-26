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гинко Сергей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гинко Матвей Львович

Мать: Гинко Федосья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинко Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гинко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гинко Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гинко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна

Смерть
1951

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