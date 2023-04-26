гинко Сергей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гинко Матвей Львович
Мать: Гинко Федосья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гинко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гинко (Трукса) Ядвига Антоновна
Смерть
1951