Гинко Матвей Львович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Гинко Матвей Львович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844

умер Неизвестно

Отец
Гинко Лев Мартынович1807 г.р.
Супруги
Гинко Федосья ДавыдовнаНеизвестно г.р.
Дети
Гинко Павел Матвеевич1870 г.р.
Гинко Сергей Матвеевич1879 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Гинко Лев Мартынович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинко Федосья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинко Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
Горки, Горецкий район, Могилёвская область

Протоиерей (в 1918 году чуть было не расстреляли)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Гинко Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гинко Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.