Гинко Матвей Львович
мужской, родился 1844
умер Неизвестно
ОтецГинко Лев Мартынович1807 г.р.
Супруги
Гинко Федосья ДавыдовнаНеизвестно г.р.
Дети
Гинко Павел Матвеевич1870 г.р.
Гинко Сергей Матвеевич1879 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Гинко Лев Мартынович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гинко Федосья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Гинко Федосья Давыдовна
Смерть
Неизвестно