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Гинко Павел Матвеевич

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1870

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гинко Матвей Львович

Мать: Гинко Федосья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Рождение ребёнка
10.12.1898

Дочь: Казак (Гинко) Валентина

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кожуховская (Гинко) Александра

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Попейко (Гинко) Мария

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Рождение ребёнка
?.07.1907

Сын: Гинко Паисий

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1910

Сын: Гинко Сергей

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Кривушина (Гинко) Таисия

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Гинко Фёдор

Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Смерть
1924
Похороны
Неизвестно

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