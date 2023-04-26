Гинко Павел Матвеевич
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1870
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гинко Матвей Львович
Мать: Гинко Федосья Давыдовна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
Дочь: Казак (Гинко) Валентина
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
Дочь: Кожуховская (Гинко) Александра
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
Дочь: Попейко (Гинко) Мария
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
Сын: Гинко Паисий
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
Сын: Гинко Сергей
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
Дочь: Кривушина (Гинко) Таисия
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
Сын: Гинко Фёдор
Мать ребёнка: Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна