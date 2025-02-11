Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Орша, Оршанский район, Витебская область

умерла Неизвестно

Супруги
Гинко Павел Матвеевич1870 г.р.
Дети
Казак (Гинко) Валентина Павловна10.12.1898 г.р.
Кожуховская (Гинко) Александра ПавловнаОколо 1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гинко Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гинко) Елена Павловна

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
10.12.1898

Дочь: Казак (Гинко) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кожуховская (Гинко) Александра Павловна

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Попейко (Гинко) Мария Павловна

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
?.07.1907

Сын: Гинко Паисий Павлович

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
27.01.1910

Сын: Гинко Сергей Павлович

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Кривушина (Гинко) Таисия Павловна

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Гинко Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич

Ресбулика Беларусь

Смерть
Неизвестно

Похороны
Неизвестно
д. Лисичено, Крупский район, Минской область

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