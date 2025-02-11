Гинко (Златковская, Золотарёва) Мария Александровна
женский, родилась Неизвестно, Орша, Оршанский район, Витебская область
умерла Неизвестно
Супруги
Гинко Павел Матвеевич1870 г.р.
Дети
Казак (Гинко) Валентина Павловна10.12.1898 г.р.
Кожуховская (Гинко) Александра ПавловнаОколо 1904 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гинко) Елена Павловна
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
10.12.1898
Дочь: Казак (Гинко) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кожуховская (Гинко) Александра Павловна
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Попейко (Гинко) Мария Павловна
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
?.07.1907
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
27.01.1910
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Кривушина (Гинко) Таисия Павловна
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Гинко Фёдор Павлович
Отец ребёнка: Гинко Павел Матвеевич
Ресбулика Беларусь
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д. Лисичено, Крупский район, Минской область