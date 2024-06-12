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Кисляков Матвей Кузьмин

Место рождения

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

13.02.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Кисляков Кузьма Кузьмин

Мать: Кислякова Федосья Симонова

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1853

Жена: Кислякова Марья Дмитриева

Рождение ребёнка
10.02.1854

Дочь: Кислякова Агафия Матвеева

Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка помещиков Родионовых крестьянин Лаврентий (перепутано - Матвей) Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же дере... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1856 ст.

Дочь: Кислякова Анна Матвеева

Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка крестьянин Матвей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Деревни Родионовки крестьянин Николай Косьмин Кисляков и ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Кисляков Евсей Матвеев

Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1865 ст.

Сын: Кисляков Деомид Матвеев

Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка временнообязанный крестьянин Матвей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Временнообязанный крестьянин Семен Ник... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1868 ст.

Дочь: Кислякова Дарья Матвеева

Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка крестьянин Малафей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Временнообязанный крестьянин Сергей Никитин Рогов и кре... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1870 ст.

Сын: Кисляков Игнатий Матвеев

Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка крестьянин Малафей Кузьмин Кисляков, жена его Мария Дмитриевна, оба православные Восприемниками были: Той же деревни крестьянин Сергей Никитин Рогов и крестьянская жена Ксения Николаев... Показать все
Смерть
13.02.1888 ст.
Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Деревни Родионовки крестьянин Матвей Косьмин Кисляков, 63 лет

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