Кисляков Матвей Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смерти13.02.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1830
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
10.02.1854
Дочь: Кислякова Агафия Матвеева
Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева
д. Родионовка помещиков Родионовых крестьянин Лаврентий (перепутано - Матвей) Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же дере... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1856 ст.
Дочь: Кислякова Анна Матвеева
Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева
д. Родионовка крестьянин Матвей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Деревни Родионовки крестьянин Николай Косьмин Кисляков и ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
10.08.1865 ст.
Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева
д. Родионовка временнообязанный крестьянин Матвей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Временнообязанный крестьянин Семен Ник... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1868 ст.
Дочь: Кислякова Дарья Матвеева
Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева
д. Родионовка крестьянин Малафей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Временнообязанный крестьянин Сергей Никитин Рогов и кре... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1870 ст.
Мать ребёнка: Кислякова Марья Дмитриева
д. Родионовка крестьянин Малафей Кузьмин Кисляков, жена его Мария Дмитриевна, оба православные Восприемниками были: Той же деревни крестьянин Сергей Никитин Рогов и крестьянская жена Ксения Николаев... Показать все
Смерть
13.02.1888 ст.
Деревни Родионовки крестьянин Матвей Косьмин Кисляков, 63 лет