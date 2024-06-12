Кислякова Анна Матвеева 06.12.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислякова Анна Матвеева

Место рождения

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.12.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1830 г.р.

Мать

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1856 ст.

Отец: Кисляков Матвей Кузьмин

Мать: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка крестьянин Матвей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Деревни Родионовки крестьянин Николай Косьмин Кисляков и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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