Кислякова Анна Матвеева
Место рождения
Дата рождения06.12.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1856 ст.
Отец: Кисляков Матвей Кузьмин
д. Родионовка крестьянин Матвей Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Деревни Родионовки крестьянин Николай Косьмин Кисляков и ... Показать все
Смерть
Неизвестно