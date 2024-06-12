Кислякова Федосья Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Федосья Симонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1834 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1817

Муж: Кисляков Кузьма Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Кисляков Николай Кузьмин

Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Кисляков Петр Кузьмин

Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Кисляков Матвей Кузьмин

Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Кислякова Акулина Кузьмина

Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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