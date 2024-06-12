Кислякова Федосья Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Кислякова Акулина Кузьмина
Отец ребёнка: Кисляков Кузьма Кузьмин
Смерть
Неизвестно