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Кисляков Петр Кузьмин

Место рождения

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Кисляков Кузьма Кузьмин

Мать: Кислякова Федосья Симонова

Пески, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1844

Жена: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Кислякова Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Кисляков Андрей Петров

Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Кислякова Анна Петрова

Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Кисляков Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1855 ст.

Дочь: Кислякова Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка господ Родионовых крестьянин Петр Кузьмин Кисляков и законная жена его Наталья Николаева, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же деревни и П. крестьянин Михаил Ал... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1857 ст.

Дочь: Кислякова Параскева Петрова

Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка господ Родионовых крестьянин Петр Кузьмин Кисляков и законная жена его Наталья Николаева, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же деревни и П. крестьянин Михаил Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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