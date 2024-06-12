Кисляков Петр Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Кислякова Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Кислякова Анна Петрова
Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Кисляков Лаврентий Петров
Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева
Рождение ребёнка
24.11.1855 ст.
Дочь: Кислякова Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева
д. Родионовка господ Родионовых крестьянин Петр Кузьмин Кисляков и законная жена его Наталья Николаева, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же деревни и П. крестьянин Михаил Ал... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1857 ст.
Дочь: Кислякова Параскева Петрова
Мать ребёнка: Кислякова Анастасия (Наталья?) Николаева
д. Родионовка господ Родионовых крестьянин Петр Кузьмин Кисляков и законная жена его Наталья Николаева, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же деревни и П. крестьянин Михаил Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно