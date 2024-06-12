Кислякова Агафия Матвеева
Место рождения
Дата рождения10.02.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1854
Отец: Кисляков Матвей Кузьмин
д. Родионовка помещиков Родионовых крестьянин Лаврентий (перепутано - Матвей) Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же дере... Показать все
Смерть
Неизвестно