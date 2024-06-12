Кислякова Агафия Матвеева 10.02.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кислякова Агафия Матвеева

Место рождения

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1830 г.р.

Мать

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1854

Отец: Кисляков Матвей Кузьмин

Мать: Кислякова Марья Дмитриева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка помещиков Родионовых крестьянин Лаврентий (перепутано - Матвей) Кузьмин Кисляков и законная жена его Мария Дмитриевна, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Той же дере... Показать все
Смерть
Неизвестно

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