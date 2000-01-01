Галиуллина Залина Даиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиуллина Залина Даиновна

Галиуллина Залина Даиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салихянов Даин Исхатович

Мать: Мансура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Дмитрий Рамилевич

Отец ребёнка: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Анита Рамилевна

Отец ребёнка: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиуллина Сабрина Рамилевна

Отец ребёнка: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close