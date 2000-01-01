Галиуллина Залина Даиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салихянов Даин Исхатович
Мать: Мансура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Дмитрий Рамилевич
Отец ребёнка: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Анита Рамилевна
Отец ребёнка: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиуллина Сабрина Рамилевна
Отец ребёнка: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич
Бракосочетание
Неизвестно