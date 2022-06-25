Шевченко Дмитрий Рамилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Дмитрий Рамилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиуллин Рамиль Шадуллаевич

Мать: Галиуллина Залина Даиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шевченко Диана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Кирил Дмитриевич

Мать ребёнка: Шевченко Диана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Владик Дмитриевич

Мать ребёнка: Шевченко Диана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Диана Викторовна

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