Шевченко Дмитрий Рамилевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шевченко Диана Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Кирил Дмитриевич
Мать ребёнка: Шевченко Диана Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Владик Дмитриевич
Мать ребёнка: Шевченко Диана Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно