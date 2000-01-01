Галиуллин Рамиль Шадуллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадулла
Мать: Мансурова Зуя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Дмитрий Рамилевич
Мать ребёнка: Галиуллина Залина Даиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Анита Рамилевна
Мать ребёнка: Галиуллина Залина Даиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиуллина Сабрина Рамилевна
Мать ребёнка: Галиуллина Залина Даиновна
Бракосочетание
Неизвестно