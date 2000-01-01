Галиуллин Рамиль Шадуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллин Рамиль Шадуллаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадулла

Мать: Мансурова Зуя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Дмитрий Рамилевич

Мать ребёнка: Галиуллина Залина Даиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Анита Рамилевна

Мать ребёнка: Галиуллина Залина Даиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиуллина Сабрина Рамилевна

Мать ребёнка: Галиуллина Залина Даиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиуллина Залина Даиновна

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