Салихянов Даин Исхатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исхат Салихянович
Мать: Миннур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиуллина Залина Даиновна
Мать ребёнка: Мансура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузар Даинович
Мать ребёнка: Мансура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мансура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиля Даиновна
Мать ребёнка: Мансура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люза Даиновна
Мать ребёнка: Мансура
Смерть
Неизвестно