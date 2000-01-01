Салихянов Даин Исхатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихянов Даин Исхатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исхат Салихянович

Мать: Миннур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиуллина Залина Даиновна

Мать ребёнка: Мансура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузар Даинович

Мать ребёнка: Мансура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мансура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиля Даиновна

Мать ребёнка: Мансура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люза Даиновна

Мать ребёнка: Мансура

Смерть
Неизвестно
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