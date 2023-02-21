Мансура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиуллина Залина Даиновна

Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузар Даинович

Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиля Даиновна

Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люза Даиновна

Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихянов Даин Исхатович

Смерть
Неизвестно
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