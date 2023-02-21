Мансура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиуллина Залина Даиновна
Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузар Даинович
Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиля Даиновна
Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люза Даиновна
Отец ребёнка: Салихянов Даин Исхатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно