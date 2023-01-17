Калужинова (Петряева) Васса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
1782
Сын: Калужинов Дементий Федорович
Отец ребёнка: Калужинов Федор Данилович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Калужинов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Калужинов Федор Данилович
Смерть
Неизвестно