Калужинова (Петряева) Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Петряева) Васса Дмитриевна

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1779

Муж: Калужинов Федор Данилович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Калужинов Дементий Федорович

Отец ребёнка: Калужинов Федор Данилович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Калужинов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Калужинов Федор Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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