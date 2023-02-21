Калужинов Дементий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1801
Сын: Калужников Афанасий Дементьевич
Мать ребёнка: Калужинова Лукерья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Калужинов Семен Дементьевич
Мать ребёнка: Калужинова Лукерья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Калужинов Гавриил Дементьевич
Мать ребёнка: Калужинова Лукерья
Смерть
1822