Калужинов Дементий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Дементий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Калужинов Федор Данилович

Мать: Калужинова Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Калужников Афанасий Дементьевич

Мать ребёнка: Калужинова Лукерья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Калужинов Семен Дементьевич

Мать ребёнка: Калужинова Лукерья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Калужинов Гавриил Дементьевич

Мать ребёнка: Калужинова Лукерья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1822
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