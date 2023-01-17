Калужинов Федор Данилович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
1776
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Калужинов Василий Федорович
Мать ребёнка: Калужинова ХХ
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
1782
Сын: Калужинов Дементий Федорович
Мать ребёнка: Калужинова Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Калужинов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Калужинова Васса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калужинова ХХ
Смерть
1824