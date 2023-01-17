Калужинов Федор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинов Федор Данилович

Калужинов Федор Данилович

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Калужинов Даниил Авраамович

Мать: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1776

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Калужинов Василий Федорович

Мать ребёнка: Калужинова ХХ

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1779

Жена: Калужинова Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Калужинов Дементий Федорович

Мать ребёнка: Калужинова Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Калужинов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Калужинова Васса Дмитриевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова ХХ

Смерть
1824
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close