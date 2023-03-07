Калужинов Даниил Авраамович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1744
Сын: Калуженов Савва Данилович
Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Калужинов Трифон Данилович
Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Калужинов Федор Данилович
Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Калужинов Александр Данилович
Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Калуженов Прокофий Данилович
Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785