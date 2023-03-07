Калужинов Даниил Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Даниил Авраамович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Калуженинов Авраам Васильевич

Мать: Калуженинова Минодора Михайловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Калуженов Савва Данилович

Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Калужинов Трифон Данилович

Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Калужинов Федор Данилович

Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Калужинов Александр Данилович

Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Калуженов Прокофий Данилович

Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Калужинов Иван Данилович

Мать ребёнка: Калужинова Ефросинья Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Ефросинья Ивановна

Смерть
1785
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