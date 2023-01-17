Инякин Андрей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно