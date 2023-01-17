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Инякин Андрей Леонтьевич

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Инякин Леонтий Артемьевич

Мать: Инякина Устинья Васильевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Инякин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Инякин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Инякин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Инякин Семен Андреевич

Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Инякин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Инякина Авдотья Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Авдотья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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