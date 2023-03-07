Инякина Авдотья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Авдотья Леонтьевна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Инякин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Инякин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Инякин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Инякин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Инякин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Андрей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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