Инякина Авдотья Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Инякин Андрей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно