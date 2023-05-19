Инякин Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно