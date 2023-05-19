Инякин Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнякин Степан Андреевич

Инякин Степан Андреевич

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Инякин Андрей Леонтьевич

Мать: Инякина Авдотья Леонтьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Инякин Павел Степанович

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Инякин Иван Степанович

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Трофимовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Прасковья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close