Блинов Сергей Валерьевич
мужской, родился 27.09.1969, Семей, городская администрация Семей, Абайская область
умер 27.07.2023, Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
ОтецБлинов Валерий17.07.1945 г.р.
МатьБлинова (Иванова) Татьяна Викторовна28.09.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1969
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область