Блинов Сергей Валерьевич 27.09.1969 — найти родственников по фамилии на Familio

Блинов Сергей Валерьевич

Автор
СН
Натальин С.

мужской, родился 27.09.1969, Семей, городская администрация Семей, Абайская область

умер 27.07.2023, Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Отец
Блинов Валерий17.07.1945 г.р.
Мать
Блинова (Иванова) Татьяна Викторовна28.09.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1969

Отец: Блинов Валерий

Мать: Блинова (Иванова) Татьяна Викторовна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Место жительства
Неизвестно

Смерть
27.07.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Заельцовское кладбище Координаты 55,09503°С, 82,88538° В

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