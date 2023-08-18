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Блинова (Иванова) Татьяна

Место рождения

Соловьевск, Амурская область, Россия

Дата рождения

28.09.1950

Дата смерти

30.08.1992

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1950

Отец: Иванов Виктор

Мать: Иванова (Натальина) Надежда

Бракосочетание
1968

Муж: Блинов Валерий

Рождение ребёнка
27.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Валерий

Рождение ребёнка
31.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Валерий

Смерть
30.08.1992
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно

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