Блинова (Иванова) Татьяна
Место рожденияСоловьевск, Амурская область, Россия
Дата рождения28.09.1950
Дата смерти30.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1950
Отец: Иванов Виктор
Бракосочетание
1968
Муж: Блинов Валерий
Рождение ребёнка
27.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Валерий
Рождение ребёнка
31.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Валерий
Смерть
30.08.1992
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно