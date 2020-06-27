Блинов Валерий
Место рожденияАндижан, Узбекистан
Дата рождения17.07.1945
Дата смерти27.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1968
Рождение ребёнка
27.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова (Иванова) Татьяна
Рождение ребёнка
31.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова (Иванова) Татьяна
Смерть
27.06.2020