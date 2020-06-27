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Блинов Валерий

Место рождения

Андижан, Узбекистан

Дата рождения

17.07.1945

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1968

Жена: Блинова (Иванова) Татьяна

Рождение ребёнка
27.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова (Иванова) Татьяна

Рождение ребёнка
31.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова (Иванова) Татьяна

Смерть
27.06.2020

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