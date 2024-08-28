Кошкина Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Найданова (Кошкина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.01.1843 ст.
Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович
поселенец д. Масловой Кошкин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно