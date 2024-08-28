Кошкина Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Конон Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Найданова (Кошкина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кошкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
06.01.1843 ст.

Сын: Кошкин Ермил Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Федорович

поселенец д. Масловой Кошкин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно

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