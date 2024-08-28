Кошкин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошкина Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Найданова (Кошкина) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Кошкина Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кошкина Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
06.01.1843 ст.
Мать ребёнка: Кошкина Анастасия Трофимовна
поселенец д. Масловой Кошкин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно