Кошкин Конон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.06.1916 ст.
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Соколовская (Кошкина) Матрона Кононовна
Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Кошкин Прокопий Кононович
Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна
Смерть
28.06.1916 ст.
Верх-Тарка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
В 88? лет от старости