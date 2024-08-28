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Кошкин Конон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин Иван Федорович

Мать: Кошкина Анастасия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Соколовская (Кошкина) Матрона Кононовна

Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кошкин Прокопий Кононович

Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Кошкин Илья Кононович

Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна

Смерть
28.06.1916 ст.
Верх-Тарка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
В 88? лет от старости

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