Прокуророва (Жаворонкова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокуророва (Жаворонкова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1897 г.р.
1898 г.р.
Около 1901 г.р.
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1909 г.р.

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ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Прокуроров Александр Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жилино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.10.1898

Сын: Прокуроров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Прокуророва) Александра Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Прокуророва) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жилино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.06.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1943

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