Прокуророва (Жаворонкова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: скрыто настройками приватности
Сын: Прокуроров Александр Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Прокуроров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Прокуророва) Александра Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Прокуророва) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности