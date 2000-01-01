деревня Жилино, Чебсарский район, Северный край (на 1931) — Familio

Жилино

Чебсарский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оночистенской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Жилино107107деревняРусские68917

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Озерково-Оночистенский сельсовет
Жилино 6913деревняЗимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 34 км. Летнее: 34 км.Зимнее: 54 км. Летнее: 54 км.76

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