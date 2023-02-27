Прокуроров Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1898
Дата смерти18.08.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1898
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
05.09.1924
Рождение ребёнка
14.02.1926
Рождение ребёнка
01.10.1927
Рождение ребёнка
03.11.1929
Рождение ребёнка
13.01.1932
Рождение ребёнка
28.11.1934
Рождение ребёнка
15.12.1937
Смерть
18.08.1992