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Прокуроров Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1898

Дата смерти

18.08.1992

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Прокуророва (Жаворонкова) Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
28.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Смерть
18.08.1992

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