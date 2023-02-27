Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1885

Дата смерти

13.06.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокуроров Алексей Васильевич

Смерть
13.06.1967