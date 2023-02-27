Прокуронова (Давыдова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1885
Дата смерти13.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
05.09.1924
Рождение ребёнка
14.02.1926
Рождение ребёнка
01.10.1927
Рождение ребёнка
03.11.1929
Рождение ребёнка
13.01.1932
Рождение ребёнка
28.11.1934
Рождение ребёнка
15.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1967