Горелов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелов Егор

Горелов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Константин

Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина (Горелова) Зоя

Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горелова) Антонина

Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горелова) Екатерина

Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея

Рождение ребёнка
17.10.1926

Дочь: Евстигнеева (Горелова) Александра

Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея

Смерть
Неизвестно

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