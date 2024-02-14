Горелов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Константин
Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина (Горелова) Зоя
Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горелова) Антонина
Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горелова) Екатерина
Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея
Рождение ребёнка
17.10.1926
Дочь: Евстигнеева (Горелова) Александра
Мать ребёнка: Горелова (Горелова) Пеллагея
Смерть
Неизвестно