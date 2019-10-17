Евстигнеева (Горелова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Горелова) Александра

Место рождения

Раменское, Россия

Дата рождения

17.10.1926

Дата смерти

05.12.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926

Отец: Горелов Егор

Мать: Горелова (Горелова) Пеллагея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Борис

Рождение ребёнка
07.07.1951

Сын: Евстигнеев Николай

Отец ребёнка: Евстигнеев Борис

Рождение ребёнка
09.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстигнеев Борис

Смерть
05.12.2004
Похороны
Неизвестно

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