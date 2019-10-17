Евстигнеева (Горелова) Александра
Место рожденияРаменское, Россия
Дата рождения17.10.1926
Дата смерти05.12.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926
Отец: Горелов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигнеев Борис
Рождение ребёнка
07.07.1951
Сын: Евстигнеев Николай
Отец ребёнка: Евстигнеев Борис
Рождение ребёнка
09.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евстигнеев Борис
Смерть
05.12.2004
Похороны
Неизвестно