Горелова (Горелова) Пеллагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Константин
Отец ребёнка: Горелов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина (Горелова) Зоя
Отец ребёнка: Горелов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горелова) Антонина
Отец ребёнка: Горелов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горелова) Екатерина
Отец ребёнка: Горелов Егор
Рождение ребёнка
17.10.1926
Дочь: Евстигнеева (Горелова) Александра
Отец ребёнка: Горелов Егор
Смерть
Неизвестно