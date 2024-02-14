Горелова (Горелова) Пеллагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Горелова) Пеллагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Константин

Отец ребёнка: Горелов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина (Горелова) Зоя

Отец ребёнка: Горелов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горелова) Антонина

Отец ребёнка: Горелов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горелова) Екатерина

Отец ребёнка: Горелов Егор

Рождение ребёнка
17.10.1926

Дочь: Евстигнеева (Горелова) Александра

Отец ребёнка: Горелов Егор

Смерть
Неизвестно

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